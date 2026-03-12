Ciencia

Un análisis de ADN antiguo revela comercio de guacamayos vivos antes del Imperio Inca

Estudio identifica especies amazónicas y demuestra que las aves cruzaron vivas los Andes hacia la costa peruana hace más de mil años

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Un estudio con ADN antiguo demuestra que guacamayos amazónicos fueron transportados vivos a la costa peruana antes del Imperio Inca.
Un estudio con ADN antiguo demuestra que guacamayos amazónicos fueron transportados vivos a la costa peruana antes del Imperio Inca. (Canva stock/Lakhan Verma de Pexels/Aflo Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGImperio Incaguacamayosaves
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.