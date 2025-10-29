Últimas noticias del cometa 3I/ATLAS: acercamiento al Sol del misterioso cuerpo interestelar que sorprende a los astrónomos

El 3I/ATLAS presenta comportamientos inusuales que generan sospechas sobre su origen; algunos científicos no descartan hipótesis tecnológicas.

El 1.° de julio, el Sistema de Alerta de Impactos Terrestres de Asteroides (ATLAS), con ayuda de su telescopio, identificó un nuevo cometa interestelar. El objeto recibió el nombre 3I/ATLAS.

Se convirtió en el tercer cuerpo de origen interestelar que entra en el sistema solar, luego del paso del objeto ‘Oumuamua en 2017 y el cometa Borisov en 2019. La designación “3I” responde precisamente a su condición de objeto interestelar.

Desde su hallazgo, 3I/ATLAS ha mostrado características inusuales que mantienen en alerta a la comunidad astronómica. Entre los detalles que más llamaron la atención destaca la formación de una anticola, una especie de “cola al revés” que apunta hacia el Sol.

Este comportamiento resulta opuesto a lo que comúnmente se espera en los cometas, cuyas colas suelen alejarse de la estrella debido a la presión del viento solar.

Tras el descubrimiento, se consultaron archivos de observaciones anteriores realizadas por tres telescopios ATLAS ubicados en distintos puntos del planeta, así como registros de la Instalación de Fenómenos Transitorios Zwicky, del Instituto de Tecnología de California (Caltech), operada desde el Observatorio Palomar, en el condado de San Diego, California.

Con estos datos, los científicos determinaron que la trayectoria del cometa no pertenece al sistema solar. Al trazar su órbita en retrospectiva, se evidenció que proviene del espacio interestelar.

El hallazgo del cometa 3I/ATLAS representa un evento inusual en la astronomía moderna, tanto por su procedencia como por el comportamiento inesperado de su estructura. Este tipo de fenómenos ofrece una oportunidad única para estudiar materiales y dinámicas fuera del sistema solar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.