Ciencia

Tribu en Indonesia vive en casas a 30 metros de altura construidas en la cima de los árboles

En la selva de Papúa, los Korowai levantan viviendas sobre árboles gigantes como respuesta a riesgos naturales y costumbres ancestrales

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Por O Globo / Brasil / GDA
Korowai: la tribu indonesia que construye casas de bambú a 35 metros sobre el suelo para protegerse de animales e inundaciones.
Una tribu en Indonesia habita casas elevadas en árboles para evitar inundaciones, animales y mantener su tradición cultural. (Carsten ten Brink/Creative Commons)







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O Globo

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