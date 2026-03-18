Ciencia

Tres ejercicios con mancuernas que ayudan a mayores de 60 años a mantener fuerza y vivir mejor

Rutina con pesas ligeras fortalece músculos y mejora estabilidad en adultos mayores, con ejercicios simples y seguros

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Ejercicios básicos con mancuernas fortalecen brazos, hombros y piernas en mayores de 60 años y apoyan la movilidad diaria.
Ejercicios básicos con mancuernas fortalecen brazos, hombros y piernas en mayores de 60 años y apoyan la movilidad diaria. (Canva stock/Yan Krukau de Pexels/Karola G de Pexels)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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