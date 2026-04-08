Tres claves para cuidar su primera orquídea en casa y evitar que se deteriore

Las orquídeas figuran entre las plantas más utilizadas en interiores por su apariencia y variedad de colores. Su mantenimiento exige condiciones específicas. Tres factores determinan su supervivencia: la luz, el riego y la forma de hidratación.

Las recomendaciones surgen a partir de contenido divulgado por la influencer Natalia Sáez del canal de TikTok En Abril Hojas Mil, junto con criterios de especialistas en paisajismo.

El uso de plantas en el hogar crece como parte de la decoración. También se asocia con actividades recreativas. En ese contexto, las orquídeas destacan por su estética. Sin embargo, su cuidado presenta dificultades si no se siguen parámetros básicos.

Luz: un factor determinante

La exposición a la luz define el desarrollo de la planta. La arquitecta paisajista Natalia Sáez recomienda ubicar la orquídea cerca de fuentes de luz natural.

La planta puede recibir luz directa en horas tempranas. En periodos de alta radiación, se aconseja moderar esa exposición. Durante épocas más soleadas, conviene usar cortinas delgadas o aumentar la distancia con la ventana.

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Riego sin calendario fijo

El riego no debe seguir una frecuencia rígida. La referencia principal es el estado de las raíces.

Cuando las raíces cambian de verde a tonos grisáceos o plateados, la planta necesita agua. Las raíces fuera del sustrato no sirven como indicador confiable. Estas suelen lucir secas y grises de forma habitual.

Hidratación adecuada para evitar daños

El método de riego influye en la salud de la orquídea. Se recomienda sumergir el tiesto en un recipiente con agua.

El tiempo de inmersión va de 20 a 30 minutos. También puede mantenerse hasta que las raíces recuperen su color verde. Es clave evitar acumulaciones de agua en el centro de la planta. Esto previene procesos de pudrición.

Durante el riego, se puede añadir fertilizante específico para orquídeas. Este complemento favorece el crecimiento. La especialista indicó que este aporte actúa como un beneficio adicional para el desarrollo de la planta. Al finalizar, la planta debe escurrirse antes de regresar a su maceta.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.