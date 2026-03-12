Ciencia

Tres alimentos de consumo diario que pueden afectar la salud de los riñones

Cuidar la salud renal es clave para el equilibrio del organismo. Algunos alimentos comunes pueden influir en su funcionamiento

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Los riñones cumplen funciones vitales en el organismo. Especialistas advierten que ciertos alimentos cotidianos pueden afectar su funcionamiento.
Los riñones cumplen funciones vitales en el organismo. Especialistas advierten que ciertos alimentos cotidianos pueden afectar su funcionamiento. (Canva stock/DegImages/L. Lum de Pexels/wattanaphob kappago's Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGriñones
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.