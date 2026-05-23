Ciencia

Tras 40 años, una especie emblemática regresó a América del Sur y entusiasma su recuperación

La liberación de una familia de ariraíes en Iberá marca un hito regional en restauración ecológica y turismo de naturaleza

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Por Jailine González Gómez
Argentina reintrodujo la nutria gigante en Iberá tras casi cuatro décadas sin poblaciones estables de la especie.
Argentina reintrodujo la nutria gigante en Iberá tras casi cuatro décadas sin poblaciones estables de la especie. (Matias Rebak/Fundación Rewilding Argentina)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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