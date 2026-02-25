Ciencia

Tiranosaurio rex caminaba en puntas y corría con pasos cortos: estudio revela su inesperada similitud con aves

Investigación en Estados Unidos analizó huellas y esqueletos y replanteó cómo el mayor depredador del Cretácico alcanzaba velocidad

Por O Globo / Brasil / GDA
El T. rex no corría con zancadas largas. Aumentaba la frecuencia de pasos y juveniles eran más veloces que adultos.
El T. rex no corría con zancadas largas. Aumentaba la frecuencia de pasos y juveniles eran más veloces que adultos. (David Monniaux/Wikimedia Commons)







