Ciencia

¿Tiene manchas amarillas su almohada? Esto indican sobre su salud y cuándo debe cambiarla

Las manchas amarillas en las almohadas no son solo un problema estético. Estas marcas podrían reflejar acumulación de bacterias, hongos y ácaros

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Las almohadas manchadas podrían afectar la salud. Sepa cómo cuidarlas y cuándo es necesario reemplazarlas.
Las almohadas manchadas podrían afectar la salud. Sepa cómo cuidarlas y cuándo es necesario reemplazarlas. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGalmohadasmanchaslimpieza
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.