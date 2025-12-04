Ciencia

¿Tiene ‘barriga cervecera’? Estudio advierte cómo afecta su corazón más que el sobrepeso general

La grasa abdominal representa un mayor riesgo para el corazón que el sobrepeso general, especialmente en hombres, según estudio presentado en la RSNA

Por O Globo / Brasil / GDA
Grasa abdominal puede causar engrosamiento del músculo cardíaco y reducir la capacidad de bombeo de sangre, revela investigación en Alemania.
Grasa abdominal puede causar engrosamiento del músculo cardíaco y reducir la capacidad de bombeo de sangre, revela investigación en Alemania. (Canva/Canva)







