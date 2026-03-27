Tela que se limpia sola: innovación podría cambiar el lavado de ropa y reducir hasta 82% el consumo de recursos

Nueva tecnología textil elimina la suciedad con agua y reduce consumo de recursos en 82%, con potencial impacto ambiental positivo.

El lavado tradicional de ropa genera un impacto ambiental relevante. Este proceso convierte agua limpia en residuos químicos. Ante este escenario, un grupo de científicos en China desarrolló una tecnología que permite limpiar textiles solo con agua, sin detergentes.

El avance surge en la Universidad del Sudeste de Nanjing. El estudio se publicó en la revista Communications Chemistry. La investigación plantea un cambio en el modelo de higiene doméstica. El objetivo es reducir la presencia de compuestos químicos que llegan a ríos y océanos.

¿Cómo funciona la tela que se limpia sola?

El sistema utiliza un recubrimiento multicapa aplicado por pulverización. Este recubrimiento combina dos polímeros: cloruro de polidialildimetilamonio (PDADMAC) y ácido polivinilsulfónico.

La estructura genera una superficie con alta carga de grupos sulfonato. Esto permite formar una capa de hidratación estable sobre la tela. Ese efecto impide que la suciedad, bacterias y aceites se adhieran a las fibras.

El investigador Chongling Cheng explicó a Chemical & Engineering News que esta barrera de agua bloquea la adherencia de residuos. A diferencia de otros métodos, el sistema funciona tanto en oscuridad como con luz solar. Además, es compatible con materiales como algodón, seda y poliéster.

Menor consumo y mayor sostenibilidad

Las pruebas muestran que el lavado se reduce a un solo enjuague. Esto genera beneficios concretos en el uso de recursos:

Ahorro del 82% en agua, electricidad y tiempo.

en agua, electricidad y tiempo. Alta durabilidad , con resistencia a 100 aclarados y 2.000 pliegues.

, con resistencia a 100 aclarados y 2.000 pliegues. Reducción de microplásticos, ya que el material los atrapa durante el lavado.

Estos resultados apuntan a una disminución significativa del impacto ambiental asociado al lavado de ropa.

Retos antes de su uso masivo

El desarrollo enfrenta desafíos técnicos y económicos. El costo estimado alcanza los $0,50 por metro cuadrado de tela. Los investigadores consideran que este gasto se compensa con el ahorro en productos de limpieza.

Especialistas como Bernd Nowack, del laboratorio Empa en Suiza, señalan la necesidad de evaluar todo el ciclo de vida del material. El objetivo es confirmar que su producción sea más ecológica que los detergentes convencionales.

El equipo trabaja en la escalabilidad del proceso para uso industrial. También analiza aplicaciones en el sector médico. En ese campo, la tecnología podría reducir infecciones en textiles hospitalarios sin lavados agresivos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.