Ciencia

Tela que se limpia sola: innovación podría cambiar el lavado de ropa y reducir hasta 82% el consumo de recursos

Un recubrimiento con polímeros permite limpiar ropa sin detergente y disminuye el impacto ambiental del lavado tradicional

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Nueva tecnología textil elimina la suciedad con agua y reduce consumo de recursos en 82%, con potencial impacto ambiental positivo.
Nueva tecnología textil elimina la suciedad con agua y reduce consumo de recursos en 82%, con potencial impacto ambiental positivo. (Canva stock/seb_ra de Getty Images Pro/Aflo Images)







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