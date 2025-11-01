Ciencia

Tecnología ‘superiónica’: ¿Cómo funcionarían las baterías de estado sólido para vehículos eléctricos?

Los materiales superiónicos han generado esperanzas para una nueva generación de baterías para vehículos eléctricos, con la promesa de una mayor autonomía, cargas más rápidas y más seguridad. Pero aumentar la capacidad de producción no será fácil.

EscucharEscuchar
Por M. Mitchell Waldrop / Knowable en Español
Prototipo de auto de Mercedes Benz con batería de estado sólido.
A principios de 2025, Mercedes-Benz realizó las primeras pruebas en carretera de un automóvil para pasajeros eléctrico propulsado por un prototipo de batería de estado sólido. El fabricante de automóviles prevé que la batería de última generación aumentará la autonomía del vehículo eléctrico a más de 620 millas (1.000 kilómetros). (Mercedes Benz Group/Mercedes Benz Group)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Knowable en españolVehículos eléctricosCarros eléctricosBaterías de estado sólido

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.