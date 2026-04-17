Ciencia

Té verde: estos son los grupos que deben evitarlo y las razones que pocos conocen

Aunque el té verde aporta beneficios, especialistas alertan sobre efectos adversos en personas con condiciones específicas

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Por El Universal / México / GDA
El té verde ofrece ventajas para la salud, pero expertos advierten riesgos en personas con intolerancias, embarazo o consumo excesivo.
El té verde ofrece ventajas para la salud, pero expertos advierten riesgos en personas con intolerancias, embarazo o consumo excesivo. (Canva stock/Masuma Rahaman de Pexels/Valeria Boltneva de Pexels)







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