Ciencia

TDAH en adultos: el diagnóstico médico que explica la desorganización y los cambios de ánimo

El psiquiatra Pedro García-Parajuá explica que el TDAH puede generar una sensación de caos mental y baja autoestima en adultos

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Por Europa Press
Especialista advierte que el TDAH en adultos causa fallas en la autorregulación y ansiedad por el sentimiento constante de incumplir con las tareas diarias.
Especialista advierte que el TDAH en adultos causa fallas en la autorregulación y ansiedad por el sentimiento constante de incumplir con las tareas diarias. (Canva stocks/Andrew Neel de Pexels / Karola G de Pexels)







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