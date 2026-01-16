Ciencia

Surfista sufre ataque de tiburón y sobrevive tras violenta embestida

Un joven de 26 años sufrió mordeduras en una pierna tras una embestida en la costa norte de California. Autoridades investigan la especie involucrada

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un tiburón atacó a un surfista en Gualala, lo lanzó al agua y destruyó su tabla. El joven logró llegar a la costa y recibió atención médica.
Un tiburón atacó a un surfista en Gualala, lo lanzó al agua y destruyó su tabla. El joven logró llegar a la costa y recibió atención médica. (South Coast Fire Protection District/Divulgación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGtiburónCaliforniaEstados Unidos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.