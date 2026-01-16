Surfista sufre ataque de tiburón y sobrevive tras violenta embestida

Un tiburón atacó a un surfista en Gualala, lo lanzó al agua y destruyó su tabla. El joven logró llegar a la costa y recibió atención médica.

Un surfista de 26 años resultó herido tras un ataque de tiburón ocurrido la mañana del martes 13 en la costa de Gualala, al norte de California. El animal lo arremetió desde abajo, lo lanzó por el aire y partió su tabla en dos, según los reportes oficiales. El hecho marcó el primer ataque registrado en ese estado en 2026.

El incidente sucedió a unos 185 kilómetros al norte de San Francisco, mientras el joven remaba mar adentro. El tiburón, de aproximadamente 1,8 metros de longitud, mordió la pierna del surfista y destruyó la tabla durante la embestida.

El afectado permaneció en el agua cerca de 10 minutos antes del ataque. La fuerza del impacto lo desplazó varios metros y le impidió ver al animal con anticipación. Tras el contacto, el tiburón emergió parcialmente, levantó la cola y desapareció con un fragmento de la tabla.

Un amigo del surfista presenció la escena desde un banco de arena cercano. En un inicio, interpretó el movimiento como un ataque a una foca. Minutos después, comprendió que se trataba del joven, quien luchaba por mantenerse a flote.

El surfista quedó a unos 45 metros de la costa y nadó hasta la orilla por sus propios medios. Al llegar a tierra, notó marcas de dientes y sangrado en la parte superior del muslo izquierdo. Una persona alertó a los servicios de emergencia.

Equipos del Distrito de Protección contra Incendios de la Costa Sur arribaron a la zona a las 8:45 a. m., aunque el afectado ya se encontraba fuera del mar. Las heridas requirieron puntos de sutura, pero el joven decidió trasladarse por cuenta propia al hospital.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California recolectó el traje de neopreno dañado. Las autoridades iniciaron un análisis para identificar la especie responsable del ataque.

Pese a la gravedad del incidente, el surfista indicó que continuará practicando el deporte. La tabla absorbió gran parte del impacto y evitó lesiones mayores, de acuerdo con la información disponible.

