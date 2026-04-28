Sultan Kösen: la historia del hombre más alto del mundo que desafía los límites de la medicina

El turco Sultan Kösen, con una estatura de 2,51 metros, mantiene desde hace 17 años el título de hombre vivo más alto del planeta, según el Guinness World Records. Su caso volvió a captar atención tras el anuncio de un documental británico que incluye una nueva medición oficial y evaluaciones médicas.

Kösen nació el 10 de diciembre de 1982 en una zona rural de Mardin, en el sureste de Turquía. Provenía de una familia de agricultores con estatura promedio. Su crecimiento fuera de lo común inició a los 10 años. La causa fue una combinación de gigantismo y acromegalia, vinculada a un tumor en la glándula pituitaria, encargada de regular las hormonas del crecimiento.

El desarrollo acelerado cambió su vida. Dejó la escuela en edad temprana. Empezó a trabajar en el campo para apoyar a su familia. Su condición también generó limitaciones físicas. Actualmente necesita muletas o bastón para desplazarse, debido al impacto de su peso sobre el sistema óseo.

El récord mundial llegó en febrero de 2009. En ese momento superó al chino Bao Xishun tras una medición oficial. Entonces medía poco más de 2,46 metros. Su crecimiento continuó hasta 2011. Alcanzó los 2,51 metros luego de un tratamiento médico en Estados Unidos que detuvo el proceso.

Kösen también figura en el Guinness por tener las manos más grandes entre personas vivas, con 28,5 centímetros desde la muñeca hasta la punta de los dedos. En el pasado tuvo el récord de los pies más grandes, aunque luego fue superado.

Su notoriedad lo llevó a participar en eventos internacionales. Visitó más de un centenar de países. A pesar de la exposición, enfrenta dolores crónicos y dificultades para adaptarse a espacios diseñados para personas de estatura promedio.

Vida personal y desafíos

En 2013 contrajo matrimonio con la siria Merve Dibo en una ceremonia con cerca de 1.500 invitados. La relación terminó en 2021. Entre las razones se señaló la dificultad de comunicación, ya que ambos hablaban idiomas distintos.

Casos como el de Kösen son extremadamente raros. Se estima que poco más de diez personas en la historia superaron los 2,40 metros de altura. Esto lo mantiene como una figura singular tanto en la medicina como en los registros mundiales.

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