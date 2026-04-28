Ciencia

Sultan Kösen: la historia del hombre más alto del mundo que desafía los límites de la medicina

El turco que mide 2,51 metros enfrenta retos físicos y vuelve a ser noticia por una nueva medición oficial y estudios médicos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Dubái, Emiratos Árabes Unidos - 14 de setiembre: Sultan Kösen, quien mide 2,51 metros (8 pies y 3 pulgadas) y posee el título de “el hombre vivo más alto del mundo” en el Guinness World Records, visita Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU), el 14 de setiembre de 2024. Waleed Zein / Anadolu (Foto de Waleed Zein / Anadolu vía AFP)
Sultan Kösen conserva el récord mundial de estatura. Su caso médico y su vida generan interés tras anuncio de documental. (WALEED ZEIN/Anadolu via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSultan KösenGuinness World RecordsTurquía
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.