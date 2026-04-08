Ciencia

¿Sufre por una uña encarnada? Un nuevo estudio revela cómo aliviar el dolor sin cirugía

Un ensayo clínico confirma que el uso local de corticoides ofrece resultados más rápidos y precisos que los métodos tradicionales para tratar el dolor

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Por Europa Press
Especialistas en podología demuestran que las infiltraciones directas reducen la inflamación en 1,9 mm y mejoran la movilidad en pacientes afectados.
Especialistas en podología demuestran que las infiltraciones directas reducen la inflamación en 1,9 mm y mejoran la movilidad en pacientes afectados. (Canva Stock/Henadzi Pechan de Getty Images / Aflo Images de Aflo)







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