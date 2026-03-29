Ciencia

Submarino soviético libera radiación en el mar décadas después de su hundimiento y desconcierta a científicos: vea el video

Investigación revela emisión de material radioactivo desde el K-278 a gran profundidad sin evidencia de impacto en el ecosistema marino

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos confirmaron fugas radiactivas de un submarino soviético hundido hace décadas. El fenómeno ocurre en el Mar de Noruega.
Científicos confirmaron fugas radiactivas de un submarino soviético hundido hace décadas. El fenómeno ocurre en el Mar de Noruega. (Institute of Marine Research/Captura)







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