Submarino casero en China: carpintero de 60 años logra sumergirse ocho metros tras años de pruebas

Un aldeano chino creó un submarino funcional que alcanza ocho metros de profundidad y opera por 30 minutos con motor eléctrico.

Un aldeano chino de 60 años logró construir y probar un submarino artesanal tras más de una década de trabajo. El proyecto nació en 2014. La inspiración surgió al observar en televisión la fabricación de estas embarcaciones.

Zhang Shengwu, residente de la provincia de Anhui, lanzó su creación en 2025 en un río cercano a su vivienda. El sumergible pesa cerca de cinco toneladas. El desarrollo se basó en su experiencia como carpintero y en labores vinculadas al sector naviero.

La idea tomó fuerza al considerar que podía replicar lo visto en televisión. Zhang indicó que durante años trabajó cerca del agua. Conocía barcos de hierro y madera. Nunca había visto uno capaz de sumergirse.

El proyecto enfrentó resistencia familiar. Su esposa lo consideró costoso y riesgoso. A pesar de ello, Zhang invirtió 5.000 yuanes en materiales. Utilizó planchas de acero y motores para el primer prototipo.

Ese modelo se probó en 2016. Presentó fallas por filtraciones de agua. La experiencia generó temor y expectativa. Luego decidió rediseñar la estructura y mejorar los sistemas.

En una segunda etapa, invirtió cerca de 40.000 yuanes, equivalentes a casi $6.000. Construyó una nueva versión con acero reforzado. Añadió dos toneladas de hormigón en la base. También incorporó tanques de lastre. El modelo recibió el nombre de “Big Black Fish”.

El submarino opera con un motor eléctrico alimentado por batería. Puede alcanzar una velocidad de hasta cuatro nudos. Logra permanecer sumergido unos 30 minutos. Su límite de profundidad es de ocho metros.

Estas características lo diferencian de submarinos militares. Estos últimos están diseñados para misiones prolongadas. Zhang busca desarrollar modelos más grandes en el futuro. Su objetivo es mejorar el rendimiento y la capacidad de inmersión.

El caso no es aislado en China. En 2015, otro aldeano en Shaanxi acumuló una deuda de 200.000 yuanes para construir un submarino de 9,2 metros. En 2009, Tao Xiangli navegó un modelo casero en un embalse de Pekín.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.