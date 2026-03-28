Ciencia

Submarino casero en China: carpintero de 60 años logra sumergirse ocho metros tras años de pruebas

Zhang Shengwu desarrolló un sumergible artesanal tras más de una década de trabajo y múltiples prototipos en China

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Un aldeano chino creó un submarino funcional que alcanza ocho metros de profundidad y opera por 30 minutos con motor eléctrico.
Un aldeano chino creó un submarino funcional que alcanza ocho metros de profundidad y opera por 30 minutos con motor eléctrico. (CCTV News/CCTV News)







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