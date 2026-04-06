Ciencia

¿Su estómago avisa sobre la demencia? Identifican señales años antes del diagnóstico

Investigadores detectaron sustancias en la sangre producidas por bacterias intestinales que revelan el riesgo de daño cognitivo en etapas muy tempranas

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Por Europa Press
Un estudio con inteligencia artificial logró predecir el deterioro de la memoria al hallar cambios en el torrente sanguíneo vinculados al sistema digestivo humano.
Un estudio con inteligencia artificial logró predecir el deterioro de la memoria al hallar cambios en el torrente sanguíneo vinculados al sistema digestivo humano. (Canva stocks/Vlada Karpovich de Pexels / Aalok Soni de Baseimage)







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