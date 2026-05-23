Ciencia

Stonehenge pudo surgir por rivalidad entre pueblos neolíticos, según nueva teoría arqueológica

Especialistas británicos creen que mover las piedras gigantes de Stonehenge implicó rivalidad, cooperación y celebraciones colectivas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Arqueólogos sugieren que la construcción de Stonehenge mezcló rituales, competencia y grandes encuentros entre comunidades neolíticas.
Arqueólogos sugieren que la construcción de Stonehenge mezcló rituales, competencia y grandes encuentros entre comunidades neolíticas. (Sumit Surai/Wikimedia Commons)







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