Stonehenge pudo surgir por rivalidad entre pueblos neolíticos, según nueva teoría arqueológica

Arqueólogos sugieren que la construcción de Stonehenge mezcló rituales, competencia y grandes encuentros entre comunidades neolíticas.

Una nueva teoría presentada por especialistas británicos plantea que la construcción de Stonehenge no respondió únicamente a motivos rituales o religiosos. El traslado de las enormes piedras también pudo convertirse en una competencia entre comunidades neolíticas hace unos 5.000 años.

La hipótesis surgió durante la presentación de una reconstrucción histórica impulsada por la organización English Heritage. Win Scutt, curador de propiedades de Stonehenge, explicó que movilizar bloques de arenisca de hasta 30 toneladas a lo largo de 32 kilómetros probablemente implicó desafíos colectivos y rivalidad entre grupos humanos.

Scutt señaló que el transporte de las piedras pudo tener un componente similar al de una actividad competitiva. Según indicó, equipos completos habrían participado en pruebas de fuerza y coordinación para mover los megalitos.

Stonehenge se ubica en la llanura de Salisbury, en el sur de Inglaterra. El monumento está formado por decenas de estructuras megalíticas organizadas en círculos y figuras en forma de herradura.

Las piedras sarsen, que alcanzan hasta siete metros de altura, procedían de la zona de Marlborough Downs. Las llamadas “piedras azules” llegaron desde Gales, a más de 200 kilómetros de distancia.

Réplica neolítica refuerza teoría sobre festividades

La discusión tomó fuerza tras la inauguración de la mayor réplica conocida de un edificio neolítico cerca de Stonehenge.

La estructura se construyó con técnicas históricas. Cerca de 100 voluntarios participaron durante nueve meses. El proyecto se basó en hallazgos arqueológicos encontrados en la región.

Las excavaciones detectaron miles de huesos de animales y fragmentos de cerámica. Los arqueólogos consideran que esas evidencias apuntan a grandes banquetes y encuentros comunitarios.

Los especialistas creen que el sitio funcionó como alojamiento temporal, punto de reunión o espacio de convivencia para las personas involucradas en la construcción del monumento.

El arqueólogo experimental Luke Winter afirmó que la competencia forma parte del comportamiento humano y sostuvo que ese elemento probablemente estuvo presente durante el traslado de las piedras.

Así movían las piedras gigantes de Stonehenge

Los investigadores estiman que las piedras eran trasladadas mediante trineos, cuerdas y troncos de madera usados como rodillos.

Algunas proyecciones indican que unas 500 personas debían trabajar juntas para mover una sola piedra de gran tamaño.

Stonehenge se construyó en cuatro etapas entre aproximadamente 3.100 a. C. y 1.500 a. C. La configuración actual corresponde a la fase final de la obra.

El monumento es considerado uno de los sitios prehistóricos más importantes de Gran Bretaña.

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