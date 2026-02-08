Ciencia

Spray creado en Corea del Sur logra frenar hemorragias en menos de un segundo

Investigadores crearon un spray en polvo que se convierte en gel al contacto con la sangre y promete controlar hemorragias críticas en segundos

Por O Globo / Brasil / GDA
Un nuevo spray surcoreano logra frenar hemorragias casi de inmediato y se perfila como una herramienta clave para emergencias médicas y rescates.
Un nuevo spray surcoreano logra frenar hemorragias casi de inmediato y se perfila como una herramienta clave para emergencias médicas y rescates. Foto: (O Globo/GDA)







notas iaJGGCorea del Sursprayhemorragias
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

