Spray creado en Corea del Sur logra frenar hemorragias en menos de un segundo

Un equipo de científicos de Corea del Sur desarrolló un spray en polvo capaz de estancar hemorragias en menos de un segundo, una innovación que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de trauma grave.

La tecnología surgió en el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) y quedó documentada en un estudio publicado en la revista Advanced Functional Materials. La información fue divulgada por el propio instituto y retomada por medios internacionales especializados en ciencia y salud.

El material actúa de forma inmediata. Al entrar en contacto con la sangre, el polvo se transforma en un gel blando y flexible que se adapta a la forma de la herida y ayuda a detener el sangrado casi de inmediato. Este proceso ocurre en menos de un segundo, un lapso clave cuando una lesión severa amenaza la vida.

Los investigadores enfocaron el desarrollo en escenarios de emergencia, como campos de batalla, rescates y atención prehospitalaria. En estos contextos, el control rápido de una hemorragia resulta determinante para que el paciente llegue con vida a un centro médico.

El estudio señala que el sangrado no controlado figura entre las principales causas de muertes potencialmente evitables tras heridas graves. En zonas de conflicto o regiones alejadas, el tiempo que transcurre entre el trauma y la atención especializada suele definir el desenlace.

Cómo funciona el spray

El gel se forma a partir de un compuesto denominado AGCL, elaborado con sustancias de origen natural. Entre sus componentes destacan el alginato, extraído de algas marinas marrones; la goma gelana, producida mediante fermentación bacteriana; y la quitosana, obtenida de conchas de crustáceos e insectos.

El alginato y la goma gelana crean la estructura del gel. La quitosana atrae glóbulos rojos y plaquetas, lo que acelera el proceso de coagulación. Según los datos del estudio, el material absorbe hasta siete veces su propio peso en sangre, una característica clave para hemorragias intensas.

Además de su efecto hemostático, el compuesto presenta propiedades antibacterianas naturales. El KAIST informó que el spray puede almacenarse hasta dos años a temperatura ambiente, sin perder eficacia incluso en ambientes calientes o húmedos.

Aplicaciones y próximos pasos

La propuesta apunta a que el spray sea utilizado por personal militar, equipos de rescate y profesionales de emergencias, especialmente cuando los curativos tradicionales no bastan o requieren más tiempo para controlar el sangrado.

Los científicos también contemplan un uso más amplio en el futuro, incluso en contextos civiles, siempre que la tecnología avance hacia etapas de producción y obtenga las aprobaciones regulatorias necesarias.

Un investigador del KAIST involucrado en el proyecto explicó, en información publicada por el instituto, que el objetivo central fue reducir la pérdida de vidas humanas y ofrecer una herramienta útil tanto para la defensa nacional como para la atención médica privada.

Por ahora, no existe una fecha oficial para la comercialización del producto. El equipo continúa con evaluaciones y pruebas adicionales para validar su eficacia y seguridad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.