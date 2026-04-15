Ciencia

Soledad en mayores de 65 años: estudio analiza su efecto en la memoria con el paso del tiempo

Un estudio europeo siguió a más de 10.000 personas durante seis años y analizó cómo la soledad influye en la memoria

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Por Jailine González Gómez
La soledad se vincula con menor rendimiento inicial de memoria, pero no con un deterioro más rápido, según un estudio longitudinal.
La soledad se vincula con menor rendimiento inicial de memoria, pero no con un deterioro más rápido, según un estudio longitudinal. (Canva stock/Marina113 de Getty Images/Esmerald Heqimaj de Pexels)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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