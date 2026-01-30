Ciencia

Sobrevivió 48 horas sin pulmones: el procedimiento inédito que salvó a un paciente en Estados Unidos

Un caso médico sin precedentes obligó a cirujanos en Estados Unidos a retirar ambos pulmones de un paciente y mantenerlo con vida mediante un sistema artificial mientras se definía su destino clínico

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Especialistas de Northwestern mantuvieron con vida a un paciente sin pulmones durante 48 horas mediante un sistema artificial mientras esperaban un trasplante.
Especialistas de Northwestern mantuvieron con vida a un paciente sin pulmones durante 48 horas mediante un sistema artificial mientras esperaban un trasplante. ( Northwestern Medicine/Northwestern Medicine)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEstados UnidosTrasplantePulmón
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.