Ciencia

Sirve mezclar vinagre, agua, jabón y bicarbonato para limpiar grasa: esto dice un experto

El experto señaló que combinar ingredientes ácidos y básicos reduce la capacidad del jabón para eliminar grasa

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Por Europa Press
Una fórmula casera que circula en redes sociales perdió efectividad por una reacción química entre sus componentes.
Una fórmula casera que circula en redes sociales perdió efectividad por una reacción química entre sus componentes. (ChatGPT/Generada con IA)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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