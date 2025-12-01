Ciencia

Sin combustible ni electricidad: ingeniero crea una bicicleta impulsada con motor de 200 años

Un motor creado en 1816 permitió a un ingeniero construir un vehículo que sorprende por su eficiencia

Por El Comercio / Perú / GDA y Jailine González Gómez
Un youtuber diseñó una bicicleta que se mueve gracias a un motor térmico de 1816. No usa ni electricidad ni combustibles fósiles.
Un youtuber diseñó una bicicleta que se mueve gracias a un motor térmico de 1816. No usa ni electricidad ni combustibles fósiles.







