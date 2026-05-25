Ciencia

Sin amigos ni protección: cómo hizo un loro con medio pico para ser el primer alfa con una discapacidad

Un estudio documentó cómo un loro kea con discapacidad desarrolló una técnica de combate inédita para dominar a otros machos

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Por Jailine González Gómez
Un estudio reveló cómo un loro kea con discapacidad desarrolló una técnica de combate inédita para dominar a otros machos.
Un estudio reveló cómo un loro kea con discapacidad desarrolló una técnica de combate inédita para dominar a otros machos. (Alex Grabham/Universidad Autónoma de Barcelona)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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