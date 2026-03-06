Semillas de calabaza: proteína vegetal, magnesio y fibra que apoyan músculos y digestión

La proteína vegetal, el magnesio y la fibra convierten a las semillas de calabaza en un complemento nutritivo para músculos y digestión.

El interés por alimentos con beneficios nutricionales específicos impulsa el consumo de semillas de calabaza, un producto que concentra proteína vegetal, magnesio y fibra. Estos componentes se relacionan con el funcionamiento muscular y con el equilibrio del sistema digestivo.

Este alimento también aporta grasas insaturadas, asociadas con la protección cardiovascular. Su perfil nutricional permite incorporarlo en dietas equilibradas que buscan fortalecer la salud muscular y digestiva.

Aporte nutricional para la función muscular

Las semillas de calabaza contienen proteína vegetal, nutriente necesario para la formación y recuperación del tejido muscular. Este aporte resulta relevante para personas que realizan ejercicios de fuerza o actividades físicas intensas.

El magnesio también cumple un papel importante en el organismo. Este mineral interviene en los procesos de contracción y relajación muscular. Además, participa en el equilibrio electrolítico y se vincula con la reducción de la fatiga.

Otra función del magnesio se relaciona con la síntesis de proteínas, proceso clave para la formación de nuevo tejido muscular. Por esta razón, alimentos que contienen este mineral adquieren relevancia durante periodos de entrenamiento exigente.

Fibra y equilibrio digestivo

El contenido de fibra destaca entre los componentes de las semillas de calabaza. Este elemento favorece el tránsito intestinal y puede contribuir a prevenir el estreñimiento.

La fibra facilita la evacuación regular. También ayuda a mantener una microbiota intestinal equilibrada, lo que influye en la digestión y en la absorción de nutrientes.

Otro efecto asociado con la fibra es el aumento de la sensación de saciedad. Esta característica puede apoyar estrategias de control de peso dentro de una alimentación balanceada.

A estos nutrientes se suman las grasas insaturadas, entre ellas ácidos grasos vinculados con la salud cardiovascular y con la regulación de procesos inflamatorios.

Formas de consumo y recomendaciones

Las semillas de calabaza pueden incorporarse a la alimentación diaria de varias maneras:

Como snack natural. Mezcladas en ensaladas, yogures o batidos. Como complemento en cremas o preparaciones con verduras. Trituradas para agregarlas a masas de pan o repostería.

Especialistas sugieren elegir presentaciones naturales y sin sal añadida para limitar el consumo de sodio. Una porción aproximada de un puñado al día suele considerarse suficiente para obtener sus nutrientes sin exceder el aporte energético.

Parte de una alimentación integral

Las semillas de calabaza aportan nutrientes relevantes. Sin embargo, no sustituyen una dieta variada ni el entrenamiento físico.

El desarrollo de masa muscular depende de la combinación de actividad física y alimentación equilibrada. De igual forma, la salud digestiva se relaciona con hábitos sostenidos a lo largo del tiempo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.