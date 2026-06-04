Ciencia

Seis estrategias para desperdiciar menos comida en casa

Un estudio internacional identificó acciones simples que pueden cambiar la forma en que las personas compran, almacenan y consumen alimentos

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Por O Globo / Brasil / GDA
La visibilidad del desperdicio, la conservación adecuada y compras más conscientes figuran entre las medidas recomendadas por expertos.
La visibilidad del desperdicio, la conservación adecuada y compras más conscientes figuran entre las medidas recomendadas por expertos. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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