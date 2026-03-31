Ciencia

Se conoció el verdadero rostro de Cleopatra: estatua da pista clave

Arqueólogos descubrieron una estatua de mármol en Egipto que podría representar a Cleopatra VII

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Por La Nación / Argentina / GDA
Cleopatra VII fue la reina más célebre de los ptolomeos
Cleopatra VII fue la reina más célebre de los ptolomeos (La Nación / Argentina / GDA/LN)







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