Ciencia

Se conoció el verdadero rostro de Cleopatra: el hallazgo que podría cambiar lo que se sabía de su imagen

Una estatua hallada en Egipto podría representar a Cleopatra VII. El descubrimiento ofrece nuevas pistas sobre su vida y legado

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Una estatua hallada en Egipto podría representar a Cleopatra VII. El descubrimiento ofrece nuevas pistas sobre su vida y legado.
Una estatua hallada en Egipto podría representar a Cleopatra VII. El descubrimiento ofrece nuevas pistas sobre su vida y legado. (La Nación / Argentina / GDA/La Nación Argentina)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCAruqeologíaCleopatra
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.