Ciencia

Sartén vs. freidora de aire: cuál genera más contaminación en su casa

Un estudio midió gases y partículas al cocinar y encontró grandes diferencias entre métodos según el tipo de alimento

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Por Jailine González Gómez
Freír en sartén genera más compuestos contaminantes que usar freidora de aire, aunque depende de la grasa del alimento.
Freír en sartén genera más compuestos contaminantes que usar freidora de aire, aunque depende de la grasa del alimento. (Canva stock/cottonbro studio de Pexels/Proxima Studio)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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