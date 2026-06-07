Ciencia

Sarcófago romano sellado durante 1.700 años revela tesoro funerario intacto en Hungría

Arqueólogos encontraron el esqueleto de una mujer joven y un valioso ajuar funerario que permaneció protegido durante siglos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Fotografía aérea del yacimiento arqueológico de Aquincum, en Hungría, donde se han localizado los nuevos hallazgos dentro de un sarcófago romano.
La tumba apareció en la antigua ciudad romana de Aquincum y conserva objetos que ayudarán a reconstruir la vida en el siglo IV. (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)







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O Globo

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