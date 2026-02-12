Ciencia

San Valentín desde la ciencia: una ruptura amorosa se procesa en el cerebro como una lesión física

La neurociencia explica por qué una ruptura amorosa puede doler tanto como una quemadura o un golpe

Por Jailine González Gómez
La neurociencia explica por qué una ruptura amorosa puede doler tanto como una quemadura o un golpe.
La neurociencia explica por qué una ruptura amorosa puede doler tanto como una quemadura o un golpe. (Canva/Canva)







