" Yo siempre noté que mis papás me daban trato preferencial. Yo tenía leche en mi té y mis hermanas no. Yo tenía más ropas que ella. Yo iba a la escuela y ellas se quedaban en casa. Todo porque yo era un niño y no niña", rememoró el activista, quien se propuso crear la primera escuela mixta en su zona de residencia, y lo logró.