Un ensayo de estimulación cerebral provoca, sin buscarlo, que un hombre ciego vuelva a ver

Un ensayo clínico con microelectrodos en la corteza visual coincidió con la recuperación inesperada de visión en un paciente con daño irreversible del nervio óptico

Por Jailine González Gómez
Un paciente ciego recuperó visión tras estimulación cerebral en un estudio experimental.
Un paciente ciego recuperó visión tras estimulación cerebral en un estudio experimental. (Universidad Miguel Hernández/Instagram: @universidadmh)







