Salud

Trillizos nacidos de útero trasplantado marcan un hito en la medicina mundial

Por primera vez en el mundo, tres bebés nacieron con éxito a partir de un útero trasplantado. El caso se dio en Brasil y fue considerado un avance sin precedentes

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Alisson, Ryan y Heitor son los primeros trillizos nacidos de un útero trasplantado. El procedimiento fue exitoso en un hospital de São Paulo.
Alisson, Ryan y Heitor son los primeros trillizos nacidos de un útero trasplantado. El procedimiento fue exitoso en un hospital de São Paulo. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGBrasilembarazotrasplanteúterotrillizos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.