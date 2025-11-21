Trillizos nacidos de útero trasplantado marcan un hito en la medicina mundial

Alisson, Ryan y Heitor son los primeros trillizos nacidos de un útero trasplantado. El procedimiento fue exitoso en un hospital de São Paulo.

El nacimiento de Alisson, Ryan y Heitor, en el Hospital de Clínicas de São Paulo, marcó un acontecimiento histórico para la medicina reproductiva: son los primeros trillizos nacidos de un útero trasplantado que lograron sobrevivir y recibir el alta médica.

El procedimiento, aún experimental en muchas partes del mundo, representó un avance significativo por dos razones. En primer lugar, por lograr un embarazo en un útero que no era originario del cuerpo de la madre. En segundo lugar, porque se trató de una gestación triple de hermanos idénticos, un fenómeno que ocurre en apenas 0,04% de los casos.

Trasplante con donante viva fue clave

La madre de los bebés, Jéssica Borges, nació con una condición genética llamada síndrome de Rokitansky, que le impidió desarrollar el útero. Por ese motivo, fue candidata a recibir un órgano a través de un programa de donación.

El equipo médico del Centro de Reproducción Humana del Hospital de Clínicas propuso intentar el procedimiento con una donante viva, opción nunca antes aplicada en América Latina. La donante fue su hermana Jaqueline, madre de dos hijos, quien decidió ofrecer el órgano.

En enero se implantó un embrión en el nuevo útero. Aunque se esperaba un solo bebé, el embrión se dividió dos veces y dio origen a tres fetos genéticamente idénticos.

Riesgo extremo con seguimiento intensivo

El embarazo se clasificó como de alto riesgo, tanto por tratarse de un órgano trasplantado como por la naturaleza múltiple de la gestación. A pesar de los riesgos, Jéssica logró avanzar bajo constante supervisión médica.

Durante el proceso, se aplicaron controles frecuentes, exámenes especializados y monitoreo continuo para asegurar que el útero mantuviera condiciones óptimas. También se evaluó el desarrollo fetal dentro del espacio limitado.

Los bebés nacieron con siete meses de gestación, mediante cesárea. La evolución fue favorable y, tras permanecer hospitalizados por casi dos meses, recibieron el alta el pasado viernes 14 de noviembre

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.