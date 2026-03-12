Salud

TOC y tecnología: especialistas advierten cómo redes sociales e inteligencia artificial pueden intensificar los síntomas

Expertos en salud mental analizan el impacto de las plataformas digitales en personas con trastorno obsesivo compulsivo y advierten sobre nuevos patrones de comportamiento

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El uso de redes sociales e inteligencia artificial puede intensificar obsesiones y compulsiones en pacientes con TOC, según especialistas y testimonios.
El uso de redes sociales e inteligencia artificial puede intensificar obsesiones y compulsiones en pacientes con TOC, según especialistas y testimonios. (Canva Stock/Pocstock / Andrey Popov de Getty Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaTOCTrastorno obsesivo-compulsivoInteligencia artificial
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.