¿Tiene presión alta? Estas bebidas no debe tomarlas

El tipo de bebidas influye en el control de la presión arterial. Alcohol, cafeína y azúcar pueden alterar sus niveles

Por El Universal / México / GDA
Café y té con cafeína se asociaron con menor riesgo de demencia en más de 131.000 personas.
Revisar lo que se bebe es clave para controlar la presión arterial alta y reducir riesgos para el corazón. (Canva/Canva)







El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

