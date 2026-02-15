Té de cáscara de banano: la receta con magnesio que recomienda experto para dormir mejor

Infusión con cáscara de banano y suplemento de magnesio L-treonato muestran efectos en personas con dificultades para dormir.

El té de cáscara de banano se posiciona como una alternativa natural para personas con trastornos agudos del sueño. El doctor Michael Breus, especialista en medicina del sueño, explicó un método sencillo para preparar una infusión rica en magnesio que ayuda al cuerpo a entrar en reposo.

Breus indicó al sitio Ladbible que la cáscara de banano contiene magnesio en alta concentración. Señaló que el organismo no produce este mineral por sí solo. Por esa razón, recomendó hervir la cáscara en abundante agua durante 30 a 40 minutos. El proceso concluye cuando el tono amarillo cambia a marrón.

El médico aclaró que el magnesio no se encuentra principalmente en la fruta. Indicó que la mayor concentración está en la cáscara. Añadió que esta bebida se sugiere solo para personas con trastornos agudos del sueño.

¿Cómo preparar el té de cáscara de banano?

La preparación requiere atención para conservar las propiedades del alimento. Breus explicó que se debe cortar el tallo del banano y partir la cáscara por la mitad. Luego se sumerge en agua hirviendo hasta que cambie de color.

El especialista precisó que la bebida no es un té tradicional. Describió que se trata de agua caliente de cáscara de banano.

La cáscara de banano aporta fitoesteroides, antioxidantes como flavonoides, potasio, magnesio y calcio. Estos nutrientes fortalecen el sistema inmunitario y complementan la dieta.

Tras ingerir la infusión, el cuerpo experimenta relajación. Los músculos disminuyen la contracción y aparece la sensación de sueño. Breus sugirió incorporar esta práctica como ritual nocturno. Recomendó acompañar la bebida con una galleta y realizar actividades relajantes como la lectura.

El magnesio que mostró efectos en el sueño

El magnesio L-treonato (MgT) mostró mejoras medibles en el descanso nocturno, el rendimiento físico y la claridad mental en adultos sin trastornos clínicos del sueño que reportaron dificultades para dormir.

Un estudio de una universidad estadounidense analizó a personas entre 35 y 55 años. Durante 21 días, los participantes recibieron un gramo diario de MgT o un placebo, según el grupo asignado.

Los resultados evidenciaron mejores indicadores en quienes consumieron el suplemento frente al grupo placebo tras tres semanas.

El MgT se desarrolló para facilitar su llegada al sistema nervioso central. El ensayo citado por el NIH expuso que este compuesto atraviesa la barrera hematoencefálica con mayor eficiencia que otras sales de magnesio. Esa capacidad explicaría su impacto en parámetros del sueño y el desempeño diurno.

