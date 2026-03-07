Sufrió hipo durante 20 años y logró curarse con un tratamiento médico

Un tratamiento con radiofrecuencia en el nervio frénico eliminó un caso extremo de hipo crónico que afectó a un paciente durante dos décadas.

Un hombre de 52 años logró superar un caso extremo de hipo crónico que lo afectó durante dos décadas. El paciente sufría episodios todos los días. Cada uno duraba en promedio 30 minutos. La situación solo se detenía mientras dormía.

El caso ocurrió en China. Médicos del Hospital de la Universidad de Sichuan, en Chengdu, aplicaron un tratamiento en el nervio frénico. Tras el procedimiento, el hipo disminuyó de forma progresiva. Tres meses después desapareció por completo. El caso apareció en la edición de marzo de la revista médica Frontiers in Physiology.

Durante la mayor parte de los 20 años, el paciente presentó hipo al menos tres veces al día. Cada episodio se extendía cerca de media hora. El problema afectaba su vida diaria.

En los últimos cinco años, el cuadro empeoró. El hombre comenzó a sufrir reflujo ácido y vómitos asociados a los espasmos.

La situación alcanzó su punto más crítico en agosto de 2024. Desde ese momento los episodios se volvieron continuos. Incluso persistían durante el sueño.

Ante el deterioro, el paciente acudió al Departamento de Tratamiento del Dolor del hospital universitario en Chengdu.

Tratamiento en un nervio del cuello

Los médicos iniciaron el tratamiento con inyecciones de lidocaína. El objetivo consistía en anestesiar los nervios implicados.

Luego aplicaron radiofrecuencia pulsada (RFP) en el nervio frénico. Este nervio se ubica en el cuello. Su función consiste en controlar la expansión y contracción del diafragma, músculo clave para la respiración.

Tras el procedimiento, los episodios comenzaron a disminuir.

Desaparición completa en tres meses

En las semanas posteriores, el paciente reportó una reducción gradual del hipo. Después de tres meses, los síntomas desaparecieron por completo, según los autores del estudio.

Los investigadores indicaron que el hipo no siempre tiene una causa clara. Sin embargo, algunos factores pueden desencadenarlo.

Entre ellos se encuentran problemas gastrointestinales, afecciones pulmonares o el consumo de alimentos picantes.

