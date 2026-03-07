Salud

Sufrió hipo durante 20 años y logró curarse con un tratamiento médico

El paciente sufría episodios diarios de hasta 30 minutos y en los últimos años el problema provocó reflujo ácido y vómitos

Por O Globo / Brasil / GDA
Un tratamiento con radiofrecuencia en el nervio frénico eliminó un caso extremo de hipo crónico que afectó a un paciente durante dos décadas.
Un tratamiento con radiofrecuencia en el nervio frénico eliminó un caso extremo de hipo crónico que afectó a un paciente durante dos décadas. (Canva Stock/Pixelshot / Africa Images)







