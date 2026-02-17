Salud

Semillas de chía: quiénes deben evitarlas y cuáles son los riesgos para su salud

Aunque son nutritivas y ricas en fibra y Omega-3, especialistas advierten que pueden causar complicaciones en personas con enfermedades intestinales

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Especialistas detallan qué personas deben evitar la chía por su alto contenido de fibra y posibles efectos adversos.
Especialistas detallan qué personas deben evitar la chía por su alto contenido de fibra y posibles efectos adversos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGchía
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.