Seis hábitos explican casi la mitad de los casos de demencia, según nuevo estudio internacional

Investigación sueca identifica factores de estilo de vida que influyen en el alzhéimer y la demencia vascular y que pueden detectarse de forma temprana

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos analizaron 17 factores de riesgo y hallaron que cambios en hábitos y salud vascular influyen en casi la mitad de los casos de demencia.
Científicos analizaron 17 factores de riesgo y hallaron que cambios en hábitos y salud vascular influyen en casi la mitad de los casos de demencia. (Canva/Canva)







