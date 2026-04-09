Seis enfermedades que usted puede contraer en el gimnasio y cómo evitarlas

Ambientes cerrados y húmedos favorecen enfermedades en gimnasios. Estas seis infecciones son las más comunes y se pueden prevenir.

El ambiente cerrado de los gimnasios facilita la propagación de microorganismos como hongos, virus y bacterias. La humedad, el calor y la ventilación limitada aumentan el riesgo. Este escenario es más común en locales pequeños sin sistemas adecuados de refrigeración. Por eso, además del ejercicio, usted debe cuidar la higiene al usar equipos.

Las superficies como pesas, máquinas y colchonetas pueden convertirse en focos de contagio. Medidas simples reducen el riesgo. Use alcohol en gel antes de tocar equipos. Coloque una toalla entre su piel y las superficies. En vestidores y duchas, utilice sandalias para evitar el contacto directo con el piso.

A continuación, las principales enfermedades asociadas a estos espacios y cómo prevenirlas.

Escabiosis: contagio por contacto directo

La escabiosis, conocida como sarna, es una parasitosis causada por el ácaro Sarcoptes scabiei. Se transmite por contacto con personas, ropa u objetos contaminados. Produce ampollas y picazón intensa. Las lesiones pueden dejar manchas en la piel.

Conjuntivitis: infección que se transmite por las manos

La conjuntivitis puede ser viral, bacteriana o fúngica. Afecta la membrana que recubre el ojo y el interior de los párpados. El contagio ocurre cuando una persona infectada toca sus ojos y luego una superficie. Otra persona toca ese lugar y lleva la mano a los ojos.

¿Qué es la conjuntivitis? ¿Cómo prevenirla y tratarla?

Verrugas: virus que entra por lesiones en la piel

Las verrugas virales se originan por el virus del papiloma humano (HPV). El virus ingresa por pequeñas heridas. El contacto con barras o equipos contaminados aumenta el riesgo. No siempre hay contagio, pero existe la posibilidad.

Foliculitis: bacterias en superficies contaminadas

La foliculitis es una infección de los folículos pilosos. La bacteria Staphylococcus aureus suele causarla. Aparecen pequeñas espinillas con puntas blancas. Generan picazón, enrojecimiento y sensibilidad. El contacto con superficies contaminadas facilita la transmisión.

Micosis: hongos que proliferan en ambientes húmedos

Las micosis son infecciones por hongos presentes en el ambiente y en la piel. El sudor, el calor y la fricción favorecen su crecimiento. Provocan picazón, descamación y enrojecimiento. Los vestidores y baños húmedos son zonas de alto riesgo.

Enfermedades respiratorias: virus que sobreviven en superficies

Los virus respiratorios, como el de la gripe, pueden vivir varias horas en superficies. Una persona enferma puede contaminar equipos al estornudar o tocarse la cara. El contagio ocurre cuando otra persona toca esas superficies y lleva la mano a la boca o nariz.

Medidas clave para prevenir contagios

La prevención depende de hábitos básicos de higiene:

Use alcohol en gel antes y después de cada equipo

Coloque una toalla sobre máquinas y colchonetas

Evite tocarse la cara durante el entrenamiento

Limpie los equipos antes de usarlos

Utilice sandalias en duchas y vestidores

Ante cualquier síntoma, busque atención médica. Evite la automedicación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.