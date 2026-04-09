Salud

Seis enfermedades que usted puede contraer en el gimnasio y cómo evitarlas

El contacto con superficies y la humedad aumentan el riesgo de infecciones en gimnasios. Estas son las principales y cómo evitarlas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Ambientes cerrados y húmedos favorecen enfermedades en gimnasios. Estas seis infecciones son las más comunes y se pueden prevenir.
Ambientes cerrados y húmedos favorecen enfermedades en gimnasios. Estas seis infecciones son las más comunes y se pueden prevenir. (Canva Stock/Javi Indy de Getty Images / Iridenta Florescu's Images)







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