¿Se puede comer queso con hígado graso? Esto aconsejan expertos sobre qué tipos elegir y cuáles evitar

El queso puede formar parte de la dieta en hígado graso si se eligen opciones bajas en grasa y se mantiene control médico.

El hígado graso no alcohólico se asocia con sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2. Ante el diagnóstico, la alimentación resulta clave. Una de las dudas frecuentes es si se puede consumir queso.

Las guías médicas señalan que sí es posible incluir queso en la dieta, pero con moderación y con una elección adecuada del tipo. La recomendación se enfoca en opciones bajas en grasa y con menor contenido de sodio.

La enfermedad del hígado graso no alcohólico ahora se denomina Enfermedad Hepática Esteatótica Asociada a Disfunción Metabólica (MASLD). Se trata de una alteración metabólica que provoca acumulación de grasa en el hígado.

Según la Mayo Clinic, esta acumulación puede generar hinchazón o agrandamiento del órgano, condición conocida como hepatomegalia. Si la enfermedad avanza, puede derivar en cirrosis o cáncer hepático.

Ese centro médico indicó que no se conoce con exactitud la causa por la cual la grasa se acumula en algunos hígados y en otros no. En la mayoría de los casos no hay síntomas claros. Algunas personas presentan cansancio o dolor en la parte superior derecha del abdomen. La fibrosis es uno de los signos que reflejan la progresión del daño hepático.

¿Qué tipo de queso se puede consumir?

La American Liver Foundation recomienda moderar la ingesta de grasas saturadas. También aconseja elegir quesos con bajo contenido graso.

Entre las opciones que pueden incluirse están:

Queso fresco bajo en grasa , por su menor aporte calórico y de materia grasa.

, por su menor aporte calórico y de materia grasa. Requesón o ricotta ligera , con bajo contenido graso y aporte de proteínas.

, con bajo contenido graso y aporte de proteínas. Queso cottage , con reducido contenido de grasa y alto contenido proteico.

, con reducido contenido de grasa y alto contenido proteico. Queso batido 0% de grasa , siempre que no incluya grasa añadida.

, siempre que no incluya grasa añadida. Quesos bajos en lactosa y grasa, como algunas variedades de cabra reducidas en grasa.

Quesos que se recomienda evitar

Las recomendaciones médicas coinciden en limitar los productos con alto contenido de grasa y sodio.

Entre ellos figuran:

Quesos curados y semicurados , como Gouda, Grana Padano y Parmesano, que pueden contener entre 25% y 40% de grasa.

, como Gouda, Grana Padano y Parmesano, que pueden contener entre 25% y 40% de grasa. Quesos azules , como Roquefort y Gorgonzola, caracterizados por su alto contenido graso y de sal.

, como Roquefort y Gorgonzola, caracterizados por su alto contenido graso y de sal. Quesos grasos para untar, que suelen incluir aditivos y elevados niveles de sodio.

El papel de la dieta mediterránea

Los especialistas suelen recomendar patrones alimentarios equilibrados, como la dieta mediterránea.

Este modelo prioriza:

Verduras y hortalizas.

Frutas frescas.

Legumbres.

Cereales integrales.

Proteínas magras, como pollo sin piel o pescado.

Grasas saludables, como aceite de oliva extra virgen y frutos secos.

También se aconseja reducir el consumo de azúcar añadida, bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados y frituras. Además, se indica evitar el alcohol.

Los especialistas advierten que cualquier cambio en la dieta debe realizarse bajo supervisión médica, en especial en personas con diagnóstico de hígado graso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.