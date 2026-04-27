Salud reporta 849 casos de dengue: conozca las zonas que concentran mayor impacto de la enfermedad

Los casos de dengue en Costa Rica alcanzaron los 849 diagnósticos en abril. Salud confirmó que el Pacífico Central es la región con más incidencia por habitante.

El Ministerio de Salud reportó que Costa Rica registró 849 casos de dengue a la semana epidemiológica 14 del año 2026. Las autoridades confirmaron que 13 de estos diagnósticos calificaron como casos con signos de alarma.

La región Chorotega registró el mayor volumen de notificaciones con 161 enfermos. No obstante, si se toma en cuenta la población y se analizan las tasas por cada 100.000 habitantes, la región más afectada es el Pacífico Central con 35,1 casos por cada 100.000 habitantes.

Los datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud revelaron que cinco cantones acumularon la mayor cantidad de alertas por este virus. San José encabezó la lista nacional con 68 reportes oficiales.

Pococí ocupó el segundo puesto con 52 casos, seguido por Alajuela y Puntarenas con 48 diagnósticos cada uno. El cantón de Carrillo completó este grupo prioritario al sumar 40 incidencias.

Los cantones con mayor incidencia según su tasa por cada 100.000 habitantes son: Golfito con 97,0 casos por cada 100.000 habitantes. Carrillo con 79,2 casos por cada 100.000.

Matina registró una tasa de 78,8, seguido por Limón con 39,2. Finalmente, el cantón de Pococí presentó una incidencia de 33,1 diagnósticos por cada 100.000 ciudadanos.

La Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social informó que tres personas requirieron hospitalización por dengue al 20 de abril. Estos pacientes permanecieron en los hospitales Los Chiles, México y Enrique Baltodano.