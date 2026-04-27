Salud

Salud reporta 849 casos de dengue: conozca las zonas que concentran mayor impacto de la enfermedad

Los cantones de San José y Pococí concentran la mayor cantidad de enfermos, mientras que la incidencia por población es mayor en el cantón de Golfito

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Por Marianela Arias Vilchez
Los casos de dengue en Costa Rica alcanzaron los 849 diagnósticos en abril. Salud confirmó que el Pacífico Central es la región con más incidencia por habitante.
Los casos de dengue en Costa Rica alcanzaron los 849 diagnósticos en abril. Salud confirmó que el Pacífico Central es la región con más incidencia por habitante. (Canva stocks/Ravi Kant de Pexels / Mikadago de Pixabay)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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