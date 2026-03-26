Revelan el desayuno clave para aumentar masa muscular y despejan duda sobre entrenar en ayunas

Proteínas, carbohidratos y grasas saludables son clave en el desayuno para aumentar masa muscular, según expertos en nutrición.

El desayuno influye en el aumento de la masa muscular. Especialistas señalan que esta comida aporta nutrientes esenciales para el desarrollo del tejido muscular. También contribuye a elevar el consumo calórico necesario para formar nuevo músculo.

Expertos del Grupo de Investigación InFine de la Universidad Politécnica de Madrid indicaron que el desayuno cumple un rol estratégico en la nutrición diaria. Explicaron que el organismo no produce por sí mismo ciertos macronutrientes. Por esa razón, la dieta resulta fundamental para obtenerlos.

El desayuno debe incluir proteínas de alta calidad. Estas favorecen el crecimiento muscular. Los especialistas señalaron que no solo importa la cantidad. También influye la calidad de la proteína en personas que buscan aumentar masa muscular.

Los hidratos de carbono también cumplen una función relevante. Estos aportan energía sostenida durante el día. Además, actúan como combustible en ejercicios de fuerza. Los expertos detallaron que estimulan la secreción de insulina. Este proceso participa en la síntesis muscular.

Las grasas saludables complementan la alimentación. Estas contribuyen al desarrollo del músculo. Se pueden obtener de alimentos como aceite de oliva, aguacate, frutos secos y pescados.

¿Qué debe incluir el desayuno?

Las personas interesadas en aumentar masa muscular deben elegir alimentos variados. La dieta debe ajustarse a sus preferencias y necesidades.

Entre las fuentes de proteína, destacan los huevos y los lácteos. Los especialistas advirtieron que los huevos deben consumirse bien cocinados. El consumo crudo dificulta la digestión. También limita la absorción de biotina, una vitamina esencial.

Los carbohidratos pueden obtenerse de pan integral y frutas. Estos alimentos aportan energía necesaria para el rendimiento físico. A la vez, ayudan a sostener la actividad muscular.

Los expertos enfatizaron la importancia de una dieta variada. Indicaron que el organismo requiere vitaminas y minerales para regular el metabolismo.

Ejercicio y ayuno: la duda frecuente

El desayuno por sí solo no garantiza resultados. El aumento de masa muscular requiere ejercicio de fuerza de forma constante.

Sobre la práctica de entrenar en ayunas, los especialistas aclararon que esta estrategia se utiliza en el alto rendimiento. Su objetivo es optimizar procesos metabólicos aeróbicos. Entre ellos destaca la oxidación de grasas.

Sin embargo, indicaron que el entrenamiento en ayunas no se orienta a mejorar la ganancia de masa muscular. Su enfoque responde a otros objetivos fisiológicos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.