Salud

Revelan el desayuno clave para aumentar masa muscular y despejan duda sobre entrenar en ayunas

Especialistas explican qué nutrientes debe incluir el desayuno para favorecer el crecimiento muscular junto al ejercicio de fuerza

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Proteínas, carbohidratos y grasas saludables son clave en el desayuno para aumentar masa muscular, según expertos en nutrición.
Proteínas, carbohidratos y grasas saludables son clave en el desayuno para aumentar masa muscular, según expertos en nutrición. (Canva stock/Jesus Carlon de Pexels/Nay Nyo de Pexels)







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