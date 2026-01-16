Salud

¿Quiénes deben evitar el consumo de banano por razones de salud específicas?

El consumo de banano puede resultar riesgoso en ciertos cuadros clínicos. Instituciones de Estados Unidos detallan qué personas requieren control médico antes de incluirla en su dieta

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Instituciones de salud de Estados Unidos detallan los grupos que deben evitar o controlar el consumo de banana por riesgos asociados a potasio, carbohidratos y compuestos naturales.
Instituciones de salud de Estados Unidos detallan los grupos que deben evitar o controlar el consumo de banana por riesgos asociados a potasio, carbohidratos y compuestos naturales. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGbanano
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.