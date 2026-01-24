Salud

¿Qué significa preferir quedarse en casa a salir con amigos? La psicología nos da las respuestas

La psicología analiza por qué algunas personas eligen el hogar sobre la vida social y cómo esta decisión influye en el bienestar emocional

Por La Nación / Argentina / GDA
Elegir quedarse en casa puede fortalecer la salud mental. Expertos explican sus beneficios y advierten cuándo el aislamiento deja de ser una elección saludable.
Elegir quedarse en casa puede fortalecer la salud mental. Expertos explican sus beneficios y advierten cuándo el aislamiento deja de ser una elección saludable.







