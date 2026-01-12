Salud

¿Qué es la onicofagia y por qué es un hábito poco saludable más común de lo que parece?

Factores emocionales y conductuales explican por qué este comportamiento aparece desde edades tempranas y se mantiene en la adultez

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Morderse las uñas es una conducta automática frecuente. La onicofagia tiene causas emocionales y puede provocar daños físicos y sociales si se mantiene.
Morderse las uñas es una conducta automática frecuente. La onicofagia tiene causas emocionales y puede provocar daños físicos y sociales si se mantiene. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGonicofagiauñas
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.